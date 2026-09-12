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Bucaspor 1928 - 1922 Akşehir Spor: 2-1

Bucaspor 1928 - 1922 Akşehir Spor: 2-1
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2'nci haftada galibiyetle tanıştı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2'nci haftada galibiyetle tanıştı. İlk maçında Aliağa Atatürk Stadı'nda Balıkesirspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler evinde 1922 Akşehir Spor'u 2-1 yendi. Bucaspor 1928, maçın 38'inci dakikasında Muammer Uslu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İzmir ekibi dakikalar 44'ü gösterdiğinde Yağız Mete ile ikinci golü buldu: 2-0. İlk devre Bucaspor 1928'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk Akşehirspor, 80'inci dakikada Osman Gümüş ile umutlandı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 ilk 3 puanını aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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