Bu vicdan azabı Ronaldo'yu bitirir! Skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchestert United, deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ronaldo'nun küçük bir çocuğa yaptığı hareket ise uzun süre gündemdeki yerini korudu.

RONALDO'NUN ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

Mağlubiyetin vermiş olduğu sinirle soyunma odasına giderken kendisini kayda alan Everton taraftarı çocuğun telefonunu paramparça eden Ronaldo, daha sonra çocuktan özür dilemişti. Küçük çocuğu Old Trafford'da maça davet eden Portekizli yıldız, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

"OĞLUM, RONALDO'YU GÖRMEK İSTEMİYOR"

Ronaldo'nun telefonunu kırdığı çocuğun annesi Sarah Kelly yaptığı açıklamada, "Oğlum Ronaldo'yu görmek istemediği için onun Old Trafford'da maç izleme teklifini nazikçe reddettik." dedi.