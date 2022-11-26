Bu sözlerden sonra Brezilya'ya nasıl dönecek? Neymar'ı öven takım arkadaşı, tüm ülkeyi yerin dibine soktu

Brezilya Milli Takımı'nın futbolcularından Raphinha, takım arkadaşı Neymar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neymar'a yeterince saygı gösterilmediğini belirten Raphinha, "Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Yıldız futbolcu, yeterince saygı gösterilmediğini düşündüğü takım arkadaşı Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKE NEYMAR'IN YETENEKLERİNİ HAK ETMİYOR"

Raphinha yaptığı açıklamada, "Arjantinliler, Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.

NEYMAR'IN SON DURUMU

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip etmeyeceği merak konusu. İddialara göre yıldız futbolcu, grup maçlarında riske edilmeyecek ve son 16 turunda sahaya sürülecek.