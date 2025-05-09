Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu
Real Madrid, bu sezon Avrupa'nın en golcü futbolcusu olan Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Sporting Lizbon formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan yıldız futbolcu için Kulüp başkanı Florentino Perez, girişimlere başladı. Sporting Lizbon, oyuncunun bonservis bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde yer alan İspanyol devi Real Madrid, yeni golcüsünü buldu.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Eflatun-beyazlılar, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.
Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.
100 MİLYON İSTENİYOR
Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.
BU SEZON TAM 64 GOLE KATKI SAĞLADI
Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.