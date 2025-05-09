'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, bu sezon Avrupa'nın en golcü futbolcusu olan Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Sporting Lizbon formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan yıldız futbolcu için Kulüp başkanı Florentino Perez, girişimlere başladı. Sporting Lizbon, oyuncunun bonservis bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde yer alan İspanyol devi Real Madrid, yeni golcüsünü buldu.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Eflatun-beyazlılar, Sporting Lizbon formasıyla bu sezon Avrupa'yı sallayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i transfer listesine ekledi. Fichajes'in haberine göre; kulüp başkanı Florentino Pérez, Gyökeres için bizzat devreye girerek Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadroya katmak adına girişimlere başladı.

Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılırken, kulüp hücum hattını da tereddütsüz bir şekilde İspanyol teknik adama emanet etmek istiyor.

100 MİLYON İSTENİYOR

Sporting Lizbon yıldız golcü için sıraya giren Avrupa devleri için bonservis bedelinin 100 milyon Euro olarak belirledi. Madrid temsilcisi bu fiyatta indirime gidilebileceğinden emin durumda.

BU SEZON TAM 64 GOLE KATKI SAĞLADI

Sporting formasıyla bu sezon 49 maça çıkan yıldız golcü, 52 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon tam 64 gole katkı sağlayan yıldız futbolcu Real Madrid yolcusu

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.