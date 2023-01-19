Bu sezon forma bile giyememişti! Newcastle United'in Karius kararı yok artık dedirtti

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Karius'un sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bu sezon hiçbir mücadelede görev almayan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonuna kadar uzatıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. İngiliz ekibi Newcastle United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Karius'un sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

29 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonundan beri herhangi bir resmi karşılaşmaya çıkmadı. Son olarak Almanya Bundesliga takımı Union Berlin'de 4 mücadelede forma giyen Karius, kalesinde 1 gol görmüştü.

BEŞİKTAŞ'TA ELEŞTİRİ ALMIŞTI

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan eleştiri almıştı.