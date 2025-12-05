Haberler

Bu sezon 3 kez kırmızı kart gören Caner Erkin neredeyse bir devreyi cezası nedeniyle kaçırdı

PFDK, Sakaryaspor forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin'e 5 maç men cezası verdi. Deneyimli oyuncu, böylece gördüğü 3'ncü kırmızı kartın ardından bu sezon 13 maçta cezalı durumuna düştü.

TFF 1. Lig 15. hafta maçında oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının 52'nci dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin'in cezası belli oldu.

CANER ERKİN'E 5 MAÇ CEZA

Erkin, 5 müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı. PFDK'dan yapılan açıklama şöyle denildi: ''Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

TOPLAM CEZASI 13 MAÇ

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla daha önce 2 kez daha kırmızı kart görmüş ve toplam 8 maç ceza almıştı. Üçüncü kırmızı kartın ardından 5 maç daha ceza alan Caner, bu sezon toplam 13 maçta cezalı durumuna düştü.

