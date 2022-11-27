Bu sefer en zorunu başardı! Arjantin'i ipten alan Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti

2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Takımının ilk golünü atan Lionel Messi, İlk Dünya Kupası maçına çıktığı 2006'dan bu yana ceza sahası dışından en fazla fileleri havalandıran isim oldu.

Arjantin ile Meksika, 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin 2-0 kazanırken, Lionel Messi rekorlarına yeni bir tanesini daha ekledi.

MESSI ATEŞİ YAKTI

Suudi Arabistan yenilgisinin ardından Dünya Kupası'nda "Ya tamam ya devam." maçına çıkan Arjantin, Meksika karşısında Lionel Messi ve Fernandez'in golleriyle galibiyete uzandı. 2 farklı galibiyetle zafere uzanan Tangocular, C Grubu'nda 2. sıraya yükseldi.

ONDAN DAHA İYİSİ YOK

Mücadelede Lionel Messi attığı gol ile rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız futbolcu, ilk Dünya Kupası maçına çıktığı 2006'dan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.