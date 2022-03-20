Bu pozisyonun izahı yok! Beşiktaş'ın forveti Batshuayi, beIN Sports spikerini bile çıldırttı - Haberler

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Bu pozisyonun izahı yok! Beşiktaş'ın forveti Batshuayi, beIN Sports spikerini bile çıldırttı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Bu pozisyonun izahı yok! Beşiktaş'ın forveti Batshuayi, beIN Sports spikerini bile çıldırttı

Beşiktaş'ın forveti Michy Batshuayi, Hatayspor maçında net fırsatları harcadı. Ancak ikinci yarı kornerde boş kaldığı pozisyonda yaptığı kafa vuruşu takım arkadaşlarını bile hayrete düşürdü. Pozisyonu anlatan spiker, "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Bu golü atmak mı zor, yoksa kaçırmak mı?" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş-Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu pozisyonun izahı yok! Batshuayi, beIN Sports spikerini bile isyan ettirdi

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Batshuayi, bu karşılaşmaya yine kaçırdığı pozisyonlarla damga vurdu. Önemli pozisyonları cömertçe harcayan Batshuayi'nin 58'de kaçırdığı ise adeta pes dedirtti.

Kullanılan köşe vuruşunda Josef'in kafayla çevirdiği topta boşta kalan Batshuayi, topu çok farklı şekilde dışarı yolladı. Maçı anlatan spiker, "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı, kaçırmak mı zor?" dedi.

Bu pozisyonun izahı yok! Batshuayi, beIN Sports spikerini bile isyan ettirdi

Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşlarının verdiği reaksiyon dikkat çekti. Ceza sahasında bulunan Beşiktaşlı futbolcular kaçan pozisyon sonrası ellerini başına götürdü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Bein Sports, Beşiktaş, Spor, Haberler

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