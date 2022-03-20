Bu pozisyonun izahı yok! Beşiktaş'ın forveti Batshuayi, beIN Sports spikerini bile çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş-Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

İNANILMAZ POZİSYONLAR

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Batshuayi, bu karşılaşmaya yine kaçırdığı pozisyonlarla damga vurdu. Önemli pozisyonları cömertçe harcayan Batshuayi'nin 58'de kaçırdığı ise adeta pes dedirtti.

SPİKER DONDU KALDI

Kullanılan köşe vuruşunda Josef'in kafayla çevirdiği topta boşta kalan Batshuayi, topu çok farklı şekilde dışarı yolladı. Maçı anlatan spiker, "Sahalarda ender görülen anlardan birini yaşadık. Atmak mı, kaçırmak mı zor?" dedi.

TAKIM ARKADAŞLARI İNANAMADI

Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşlarının verdiği reaksiyon dikkat çekti. Ceza sahasında bulunan Beşiktaşlı futbolcular kaçan pozisyon sonrası ellerini başına götürdü.