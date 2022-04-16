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Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı çok önceden yaşamış

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un paylaşımı ortalığı yıktı. Yıllar önce Kadıköy'de kale arkasından seyrettiği maçı kayda alan Serdar, Galatasaray'a attığı golden sonra aynı tribüne çıkıp gol sevinci yaptı. Serdar'ın "Öncesi ve sonrası" notunu düştüğü videoya taraftarlar beğeni yağdı.

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, İsmail Kartal'la birlikte takımın değişilmezi oldu. Galatasaray maçında fileleri sarsan 30 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı öncesinden yaşamış

Yıllar önce Van Persie'yi kale arkasından kayda alan ve gol sevinci yapan Serdar, Galatasaray maçından sonra o tribüne çıkıp sevinç yaşadı. Serdar bu videoyu sosyal medyadan "Öncesi ve sonrası" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı öncesinden yaşamış

Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli olduğunu, maçları kahvehanede ve zaman zaman Kadıköy'de izlediğini söyleyen Serdar'ın paylaşımına taraftarlar beğeni yağdırdı.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı çok önceden yaşamış

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar, 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. 2010-11 sezonundan sonra 10 gol atan Semih'in ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk oldu.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı çok önceden yaşamış

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Serdar Dursun, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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