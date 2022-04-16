Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı çok önceden yaşamış
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un paylaşımı ortalığı yıktı. Yıllar önce Kadıköy'de kale arkasından seyrettiği maçı kayda alan Serdar, Galatasaray'a attığı golden sonra aynı tribüne çıkıp gol sevinci yaptı. Serdar'ın "Öncesi ve sonrası" notunu düştüğü videoya taraftarlar beğeni yağdı.
Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, İsmail Kartal'la birlikte takımın değişilmezi oldu. Galatasaray maçında fileleri sarsan 30 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.
Yıllar önce Van Persie'yi kale arkasından kayda alan ve gol sevinci yapan Serdar, Galatasaray maçından sonra o tribüne çıkıp sevinç yaşadı. Serdar bu videoyu sosyal medyadan "Öncesi ve sonrası" notuyla paylaştı.
Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli olduğunu, maçları kahvehanede ve zaman zaman Kadıköy'de izlediğini söyleyen Serdar'ın paylaşımına taraftarlar beğeni yağdırdı.
Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar, 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. 2010-11 sezonundan sonra 10 gol atan Semih'in ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk oldu.