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Bu paraya takım kurulur! Barcelona'nın Pique'ye olan borcu dudak uçuklattı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanlarından Gerard Pique'ye olan borcu herkesi şaşırttı. Katalan ekibinin yıldız savunmacıya 50 milyon euro borçlu olduğu öğrenilirken iki taraf arasında orta yolun bulunmaya çalışıldığı belirtildi.

Maddi olarak yaşadığı sıkıntılardan dolayı kadroda küçülmeye giden hatta bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile yollarını ayıran Katalan ekibinin parasal problemleri son bulmuyor.

BARCELONA PİQUE'YE BORÇLU

Barcelona'ya yakın isimlerden Gerard Moreno'nun haberine göre, İspanyol devi Barcelona'nın tecrübeli yıldız Gerard Pique'ye tam 50 milyon euro borçlu olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 38 maçta forma şansı buldu ve fileleri 3 kez havalandırdı.

Bu paraya takım kurulur! Barcelona'nın Pique'ye olan borcu dudak uçuklattı

TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yıldız savunmacı Gerard Pique ve kulübü Barcelona arasında 50 milyon euroluk bu borcu eritmek adına görüşmeler sürüyor.

Bu paraya takım kurulur! Barcelona'nın Pique'ye olan borcu dudak uçuklattı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Lionel Messi Gerard Piqué Barcelona La Liga Spor Haberler

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