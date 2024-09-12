Sebebi akıl alır gibi değil! Cristian Medina, Fenerbahçe'ye imza atamıyor
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli futbolcu Cristian Medina, transferinin hatalı e-posta sebebiyle sarı-lacivertlilere imza atamıyor. Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin sarı-lacivertlilere ulaşmadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, kulübü Boca Juniors ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferi bir türlü resmiyet kazanmıyordu. Bu durumla ilgiliilginç bir gerçek ortaya çıktı.
MAİLİ YANLIŞ GÖNDERMİŞLER
Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Boca Juniors arasında Medina için anlaşma sağlandı ancak Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta, hatalı bir şekilde gitti.
"FENERBACHE" YAZDILAR
Haberde, Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.
BOCA JUNIORS PERFORMANSI
2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.
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