Üye Girişi
Haberler

Sebebi akıl alır gibi değil! Cristian Medina, Fenerbahçe'ye imza atamıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli futbolcu Cristian Medina, transferinin hatalı e-posta sebebiyle sarı-lacivertlilere imza atamıyor. Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin sarı-lacivertlilere ulaşmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, kulübü Boca Juniors ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferi bir türlü resmiyet kazanmıyordu. Bu durumla ilgiliilginç bir gerçek ortaya çıktı.

MAİLİ YANLIŞ GÖNDERMİŞLER

Arjantin basınından German Garcia Grova'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Boca Juniors arasında Medina için anlaşma sağlandı ancak Boca'dan Fenerbahçe'ye gitmesi gereken e-posta, hatalı bir şekilde gitti.

"FENERBACHE" YAZDILAR

Haberde, Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde "Fenerbahçe" yerine "Fenerbache" yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Boca Juniors Boca Juniors Fenerbahçe Fenerbahçe Arjantin Futbol Spor

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"

 İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü
Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Siyah Kalp konusu ne, oyuncuları kim? Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title