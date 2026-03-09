Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması, iki takımın da ligden çekilmiş olması nedeniyle oynanamayacak. İlginç durum futbol gündeminde dikkat çekti.

İKİ TAKIM DA SAHAYA ÇIKAMAYACAK

hafta kapsamında 15 Mart Pazar günü oynanması gereken karşılaşmada iki ekip de sahaya çıkamayacak. Daha önce ligde iki kez maça çıkmadıkları için küme düşürülmesine karar verilen Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu, bu nedenle mücadelede yer alamayacak.

TFF'DEN HÜKMEN KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları gereği, tarafların sahaya çıkamaması durumunda karşılaşma hükmen tescil ediliyor. Bu nedenle Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu mücadelesinin her iki takım için de 3-0 hükmen mağlubiyet olarak kaydedilmesi bekleniyor.

PUAN DURUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

45 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, eksi 43 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu ise 12 puanla 16. basamakta bulunuyor.