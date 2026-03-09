Haberler

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'de oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu maçı, iki takımın da ligden çekilmesi nedeniyle oynanamayacak ve karşılaşma 3-0 hükmen mağlubiyet olarak tescil edilecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması, iki takımın da ligden çekilmiş olması nedeniyle oynanamayacak. İlginç durum futbol gündeminde dikkat çekti.

İKİ TAKIM DA SAHAYA ÇIKAMAYACAK

hafta kapsamında 15 Mart Pazar günü oynanması gereken karşılaşmada iki ekip de sahaya çıkamayacak. Daha önce ligde iki kez maça çıkmadıkları için küme düşürülmesine karar verilen Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu, bu nedenle mücadelede yer alamayacak.

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

TFF'DEN HÜKMEN KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları gereği, tarafların sahaya çıkamaması durumunda karşılaşma hükmen tescil ediliyor. Bu nedenle Yeni Malatyaspor – Yeni Mersin İdman Yurdu mücadelesinin her iki takım için de 3-0 hükmen mağlubiyet olarak kaydedilmesi bekleniyor.

PUAN DURUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

45 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, eksi 43 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Yeni Mersin İdman Yurdu ise 12 puanla 16. basamakta bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Demir Kubbe engelleyemedi! İki kente birden füze yağdı
Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var