Icardi'nin beklediği teklif kapıda! Geri dönmesine Messi bile engel olamayacak

Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrası Mauro Icardi'nin yeniden Arjantin Milli Takımı'na göz kırptığı konuşuluyor. Lionel Messi ile yaşadığı kişisel problemler nedeniyle milli takıma alınmadığı iddia edilen Arjantinli golcü, bu kez formaya çok yakın.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ardından Süper Lig'de ise Antalyaspor ağlarını havalandıran Mauro Icardi'nin performansı büyük yankı uyandırdı. Deneyimli golcünün uzun süredir devam eden istikrarlı performansı sonrası Arjantin Milli Takımı'na yeniden alınacağı konuşuluyor.

ARJANTİN FORMASINA KAVUŞABİLİR

Lionel Messi ile yaşadığı kişisel problemler nedeniyle Arjantin Milli Takımı'na alınmadığı iddia edilen Mauro Icardi, yeniden ülkesinin formasını giymeye çok yakın. Arjantinli golcünün performansı ülkesinin basınında da geniş yankı uyandırdı.

"İSMİNİ HATIRLATMAYA DEĞER İŞLERİ VAR"

Tntsports'ta yer alan haberde, "Icardi, milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. İsmini hatırlatmaya değer işleri var. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyeye dönüyor. Olağanüstü özelliklere sahip. Bazı sebeplerden dolayı çağırmak kolay olmasa da fırsat arayışını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

14 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.