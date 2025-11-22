Haberler

Bu kez de oyuncularına çıkışan Mourinho açtı ağzını yumdu gözünü

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncuları hakkında çok sert sözler kullandı. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, kupa maçı sonrası oyuncuları hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Son oynanan maçı ciddiye almadıklarını ifade eden Mourinho, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." dedi.

Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, Portekiz Kupası 4. tur maçında 3 . Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 mağlup etti. Portekizli teknik adam, maç sonunda oyuncuları hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

"BANA İHANET EDENLERİ SEVMEM!"

Oyuncularının maçı ciddiye almadığını ifade eden Mourinho, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." dedi.

"BENİM KAPIMI ÇALMAYIN!"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada [Restelo'da] yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Oooo bunlar iyi günleriniz yazmıştım. Fenerbahçe ye verdiğiniz değerden dolayı. Ancak tazminatla para kazanırsınız bundan sonra. Bşr takımı oynayamayan adamsınız siz. Başqrılınolduğunuz takımlar belli zaten.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Rahmetli olacak reha muhtar sozleri cinliyor kulalarda ..... Acı var mı acı

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıKoray dinç:

Dayı go home

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
