Dünya Kupası'nda tarihi kare! İran'ın yıldızı, ABD'li futbolcunun omuzunda hüngür hüngür ağladı

2022 Dünya Kupası'ndan ABD'ye yenilerek elenen İran'da futbolcu Ramin Rezaian'ın rakibi Antonee Robinson'un omuzunda ağladığı görüntüler ortaya çıktı. İki ülke arasındaki siyasi gerilime rağmen futbolcuların birbirine olan sağduyusu ve desteği büyük alkış aldı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın B Grubu'nun son maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Karşılaşma sonrası İranlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken Ramin Rezaian ile Antonee Robinson'un kameralara yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

RAKİBİNİN OMUZUNDA AĞLADI

ABD'nin kazandığı karşılaşmanın ardından uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. İranlı futbolcular maçın sona ermesiyle büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarını tutamayan İranlı Ramin Rezaian, ABD'li futbolcu Antonee Robinson'un omuzunda ağladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Birçok kişi kameralara yansıyan o anlar için "Futbol sadece futbol değildir." yorumunda bulundu.