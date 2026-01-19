Haberler

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Güncelleme:
Brezilya Serie B ekibi Operario'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, aldığı haberle sarsıldı. Oynadığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabilen Operario, son maçta da sahadan yenilgiyle ayrılınca Alex de Souza ile yollarını ayırdı. Ayrılık haberini alan Alex, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takımına veda etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şu sıralar teknik direktörlük kariyerini sürdüren Alex de Souza, aldığı haberle sarsıldı.

BREZİLYA SERİE B'DE GÖREV YAPIYORDU

2024-2025 sezonunda Süper Lig ekibi Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, son olarak Brezilya Serie B ekibi Operario'nun başında görev yapıyordu.

KÖTÜ SONUÇLAR ÜST ÜSTE GELDİ, FATURA ALEX'E KESİLDİ

Serie B'de sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan Operario, geçtiğimiz haftalarda start veren Paranaense Eyalet Ligi'nde üst üst kötü sonuçlar aldı. Oynadığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabilen Operario, son olarak oynanan Sao Joseense maçında da sahadan yenilgiyle ayrılınca fatura Alex de Souza'ya kesildi. Kulüp, Brezilyalı teknik adam Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrıca yeni teknik direktör belirleme çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

ALEX DE SOUZA'DAN AÇIKLAMA

Ayrılık haberini alan Alex, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Daha iyi sonuçlar için ve kulübün gelişim sürecini sürdürmesi için desteklemeye devam edeceğim. Bunlar, çok çalışmanın, özverinin ve öğrenmenin yaşandığı aylardı." sözleriyle takımına veda etti.

29 MAÇTA 8 KEZ KAZANDI

Operario'nun başında şu ana kadar toplamda 29 maça çıkan Alex, bu maçlarda 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

