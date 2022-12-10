Bu kadarı da yapılmaz! Ronaldo'ya kapıyı gösteren Manchester United'dan olay Messi paylaşımı

Cristiano Ronaldo ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran Manchester United, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez'i Dünya Kupası'nda tur atladıkları için kutladı. İngiliz devinin bu paylaşımda Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını kullanması büyük ses getirdi. Futbolseverler, Manchester United'ın bu hamlesinin Cristiano Ronaldo'ya bir gönderme olduğunu savundu.

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bunun üzerine Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez için yaptığı paylaşım olay oldu.

ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmada Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda'yı uzatmalara taşıyan golleri ise Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst kaydetti. Uzatmalar da beraberlikle geçilirken, penaltı atışları sonunda Arjantin yarı finale yükselen takım oldu.

MANCHESTER UNITED'DAN OLAY PAYLAŞIM

Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez'i tebrik etmek amacıyla yaptığı "Bir adım daha" ifadesinin kullanıldığı paylaşım ise büyük ses getirdi. Cristiano Ronaldo ile yolları ayıran Manchester United, paylaşımda Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını kullandı. Futbolseverler, sosyal medyada bu hareketin Cristiano Ronaldo'ya bir gönderme olduğunu savundu.