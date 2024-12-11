Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak

Football Meets Data, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlara ilişkin tahminini açıkladı. Sıralamada Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un yeri dikkat çekti.

NURİ ŞAHİN DAMGA VURACAK

Football Meets Data, Nuri Şahin'in takımı Dortmund'a ilk 8 için %76 ihtimal verdi. Eğer sıralama tahmindeki gibi gerçekleşirse genç teknik adam Nuri Şahin, Alman devindeki ilk sezonunda yakaladığı başarıyla adından söz ettirecek.

İŞTE İLK 8 TAKIMLAR VE OLASILIKLARI

İlk 8'de yer alacağı tahmin edilen takımlar ve olasılıkları şu şekilde;