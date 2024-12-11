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Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak simüle edildi. Takımlar lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimallerine göre sıralanırken Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'un yeri göze çarptı.

Football Meets Data, 10 Aralık itibarıyla oynanan maçlar dikkate alınarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlara ilişkin tahminini açıkladı. Sıralamada Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un yeri dikkat çekti.

NURİ ŞAHİN DAMGA VURACAK

Football Meets Data, Nuri Şahin'in takımı Dortmund'a ilk 8 için %76 ihtimal verdi. Eğer sıralama tahmindeki gibi gerçekleşirse genç teknik adam Nuri Şahin, Alman devindeki ilk sezonunda yakaladığı başarıyla adından söz ettirecek.

İŞTE İLK 8 TAKIMLAR VE OLASILIKLARI

İlk 8'de yer alacağı tahmin edilen takımlar ve olasılıkları şu şekilde;

  • 8- Aston Villa - %56
  • 7- Barcelona - %65
  • 6- Bayern Münih - %68
  • 5- Bayer Leverkusen - %71
  • 4- Arsenal - %71
  • 3- Borussia Dortmund - %76
  • 2- Inter - %79
  • 1- Liverpool - %100
Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Artık sizlerin de haber olarak paylaştığınız bu gibi saçma haberler (!) gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı. Bunun nesini tüm Dünya konuşacak anlamış değilim. Saçmalıyorsunuz. Bir an önce eski çizginize dönün bence.

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