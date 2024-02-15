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Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor

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TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak. Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle;

  • Frank De Bleeckere (Belçika)
  • Jorn West Larsen (Danimarka)
  • Mike Riley (İngiltere)
  • David Borbalan (İspanya)
  • Cees Bakker (Hollanda)
  • Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
  • Lucilio Batista (Portekiz)
  • Alexs Deaconu (Romanya)
  • William Young (İskoçya)
  • Bo Karlsson (İsveç)"

Bu hafta başlıyor! TFF'den hakemler için yeni hamle

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (4)

Eko cCc:

Onları da kendimize benzetiriz bir kaç aya.

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ali tartan:

Bir bu eksikti onlara da para verin

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Umarım işe yarar. Yabancı gözlemciden ziyade yabancı hakemlere de ihtiyaç var.

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GAGS:

ivan bebek nerede o da gelsin..

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