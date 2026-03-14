Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar
Newcastle United ile karşılaşan Chelsea'nin maç öncesindeki takım toplantısı esnasında hakem Paul Tierney, Chelseali oyuncuların arasında kaldı. Bu ilginç anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, ''Bizim ülkemizde olsa yer yerinden oynar'' yorumları yapıldı.
Premier Lig'in 30. hafta maçında Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle United, 1-0 kazandı. Mücadeleye maç öncesinde yaşanan ilginç anlar damga vurdu.
HAKEM, CHELSEA OYUNCULARININ ARASINDA KALDI
Karşılaşmanın hakemi Paul Tierney, maç öncesinde Chelseali oyuncuların takım toplantısının ortasında kaldı. Etrafında 11 futbolcunun kenetlenmesi sonrası tam ortada kalan deneyimli hakemin, yapılan konuşmaları tebessümle dinlediği görüldü.
'BİZİM ÜLKEMİZDE OLSA YER YERİNDEN OYNAR'
Bu görüntüler kısa süre içerisinde tüm dünyada gündem olurken, yapılan yorumlar da epey dikkat çekti. Bu ilginç anların Türkiye'de olmasının imkansız olduğunu belirten futbolseverler, böyle bir olayın yaşanması durumunda 'Yer yerinden oynar' şeklinde yorumlar yaptı.