Bu kareden film yapılır! Messi'yi kurtaran takım arkadaşı bakın kim çıktı
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Lautaro'nun kötü performansından sonra ilk 11'e alınan Messi ile yakaladığı uyumla Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıdı. Messi'nin saha içinde anlaştığı en iyi futbolcu olan 22 yaşındaki Alvarez'in 2011 yılında Arjantin kampına kaçak girip yıldız futbolcu ile çektirdiği fotoğraf ise zafere ayrı bir hikaye kattı.
Arjantin Milli Takımı'nda uzun yıllar Lionel Messi'ye aranan uyumlu partner 2022 Dünya Kupası'nda bulundu. Lautaro Martinez'in gösterdiği kötü performanstan sonra as kadroya monte edilen Alvarez, Messi'nin yükünü hafifletip takımın finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.
Lionel Messi ile hücumda harika bir uyum yakalayan Alvarez, 35 yaşındaki dünya yıldızının paslarını boşa çevirmedi. Yarı final maçında Hırvatistan ağlarına 2 gol bırakan Alvarez, dünya basınında manşetleri süsledi.
Arjantin'in yakaladığı başarından sonra Alvarez'in yıllar önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu. 2011 yılında Milli Takım kampına kaçak girip Messi ile fotoğraf çektirmeyi başaran Julian Alvarez, 2022 yılında Messi ile takım arkadaşı olup final pozu verdi.
Geçmiş yıllarda Gonzalo Higuain'den, şimdi de Lautaro'dan ağzı yanan Arjantin, Messi'nin son Dünya Kupası'nda Alvarez'le mutlu oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda 6 maçta 4 gol atıp 1 asist üretti.