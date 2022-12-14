Bu kareden film yapılır! Messi'yi kurtaran takım arkadaşı bakın kim çıktı

Lautaro'nun kötü performansından sonra ilk 11'e alınan Messi ile yakaladığı uyumla Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıdı. Messi'nin saha içinde anlaştığı en iyi futbolcu olan 22 yaşındaki Alvarez'in 2011 yılında Arjantin kampına kaçak girip yıldız futbolcu ile çektirdiği fotoğraf ise zafere ayrı bir hikaye kattı.