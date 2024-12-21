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Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL

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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, forma sponsorluklarından 1 milyar TL geliri kasasına koydu. Bu da euro bazında yaklaşık 30 milyon euroya denk geliyor.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, bu sezon forma sponsorluk anlaşmalarından dudak uçuklatan bir gelir elde etti.

8 FARKLI SPONSORLUKTAN 1 MİLYAR TL GELİR

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı. Galatasaray ; forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı.

FORMA SATIŞINDA 400 BİNE RAMAK KALDI

Şu anda Cimbom'un formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor. Bunlara ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı da öğrenildi.

Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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