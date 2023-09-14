Servet kazanacaklar! Manchester United'dan 70 milyon euroluk dev anlaşma

Manchester United, teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile yıllık 70 milyon euro gelir getirecek bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, en pahalı forma sponsorluğu rekorunu kıracak. Anlaşmanın 3 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

İngiliz devi Manchester United, Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasına vardı.

SNAPDRAGON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile işbirliği anlaşması yapıldığı kaydedildi. Buna göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi.

EN PAHALI FORMA SPONSORU

İngiliz devinin bu anlaşmadan yıllık 70 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.