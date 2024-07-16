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Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Cenk Tosun'un sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceğini belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosunile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Cenk Tosun'un bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.

Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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