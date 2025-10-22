Bu adama takım dayanmıyor! İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Faslı yıldız Hakim Ziyech, ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca ile resmi sözleşme imzaladı. Böylece deneyimli futbolcu, uzun süredir devam eden belirsizliğin ardından kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

GALATASARAY VE CHELSEA GEÇMİŞİYLE TANINIYOR

Ziyech, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray forması giymiş, daha sonra Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu. 1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz olan yıldız futbolcu, kariyerinde ayrıca Twente, Ajax ve Chelsea gibi önemli takımlarda da forma giydi.

GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Faslı oyuncunun Wydad Casablanca'ya transferi, ülkesinde futbolseverler tarafından "evine dönüş" olarak değerlendiriliyor.