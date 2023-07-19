BtcTurk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Şampiyonlukla Ödüllendirecek

Voleybol Milletler Ligi mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2021 yılından bu yana desteklediklerini söyleyen ve Filenin Sultanları'nı tebrik eden BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Sürdürülebilir ve istikrarlı başarı, şampiyonluğu getirdi. Takımımızın bu başarısına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıların devam etmesi için takımımızın ve federasyonumuzun yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle takımımızı ayrı bir şampiyonluk primi ile de ödüllendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nin ilk haftası mayıs ayında Antalya'da başlamış ve Filenin Sultanları 31 Mayıs'taki ilk maçında Güney Kore takımını 3-0 mağlup etmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'daki ilk turnuvada başladığı başarı serisini, zorlu mücadelelerin ardından finale taşıdı ve son maçında Çin'e karşı 3-1 galip gelerek şampiyonluğu elde etmişti.

"TAKIMIMIZI ŞAMPİYONLUK PRİMİ İLE ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "2021'den bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yol arkadaşlığı yapıyor, voleybolun değerine değer katmak için elimizden ne geliyorsa, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gençlerimize ve sporcularımıza güveniyoruz, imkan sağlandığında başarıdan başarıya koşacaklarına inanıyoruz. Bu açıdan en güzel örneği oluşturan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son yıllarda bizlere her vesilede uluslararası başarılara ulaşmanın coşkusunu yaşatıyor. Sürdürülebilir ve istikrarlı başarı, Milletler Ligi şampiyonluğunu getirdi. Takımımızın bu başarısına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaştıkları şampiyonluk için takımımızı, antrenörümüzü ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu en içten duygularla tebrik ediyoruz. Bu başarıların devam etmesi için takımımızın ve federasyonumuzun yanında olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, şampiyonluk nedeniyle takımımızı ayrı bir şampiyonluk primi ile de ödüllendireceğiz" diye konuştu.

TARİHİ BAŞARI: İLK KEZ MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU

BtcTurk'ün Türk sporunun en büyük paydaşlarından biri olarak 'Yeni Neslin Yanındayız' mottosuyla sponsorluğunu üstlendiği A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen dünyanın en iyi 16 takımının yarıştığı organizasyonda; 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etmişti. 2023'te Milletler Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda da birinci sıraya yükseldi.