BTC League'de Galatasaray Espor takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Galatasaray Espor, Türkiye'nin ilk FIFA FUT Ligi olan Be The Champion League'de (BTC League), IF Parla Esports ile kaldığı final karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye'nin kripto para alım satım platformu BtcTurk sponsorluğunda düzenlenen Be The Champion League'de (BTC League), bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şampiyonluk kupasını kazanan takım ise Galatasaray oldu.

Turnuvada final karşılaşması öncesi, Galatasaray E spor, IF Parla Esports, Team Demiral ve Denizbank İstanbul Wildcats adını play-off'lara yazdırdı. Yarı finalde eşleşmeler ise IF Parla Esports- Denizbank İstanbul Wildcats ve Galatasaray Espor- Team Demiral şeklinde oldu. İlk eşleşmede kazanan IF Parla Esports adını finale yazdırdı ve ikinci eşleşmenin kazananı Galatasaray E spor ile şampiyonluk maçına çıktı.

GALATASARAY KUPAYA 3-2'LİK SERİ SONUNDA SAHİP OLDU

Sunuculuğunu Murat Yenersoy ve Tuna Yurdakul'un yaptığı turnuvanın 5 maçlık seri üzerinden oynanan final mücadelesi IF Parla Esports ve Galatasaray E spor arasında gerçekleşti. Finalde IF Parla Esports için Selim Mert "SMG" Güler, Galatasaray E spor içinse Kaan "KTzn_91" Tüzün ve Maruf Efe "Maroof" Okumuş, oyunculuk yeteneklerini ortaya koydu. 1-2, 2-1, 3-0, 1-2 ve 1-0'lık sonuçların ardından Galatasaray, Be The Champion League'in kazananı oldu.

"YENİ NESLİN YANINDA DURDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Turnuva sonrası değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Marka Uzmanı Ertan Ece, "Yeni nesil bir finans kuruluşu olarak yeni neslin yanında durduğumuzu göstermek için buradayız. Tüm e spor organizasyonlarının total izleyici sayısı ya da bazen bir finalin izleyici sayısı, içinde bulunduğumuz yıldaki basketbol izleyicisinden daha fazla oluyor. Aslında e spor futboldan sonra YouTube'da ve Twitch'te yapılan yayınlar arasında en çok izlenen ikinci spor olarak geliyor. Yeni neslin seçerek izlediği alanlar değişmeye başladı ve bunlar gerçekten çok büyük bir kitleye sahip. Biz başarılı olan veya başarılı olmaya aday sporcularımızın yanında yer alırken, turnuvalarla arkadaşlarımıza gelişim alanları yaratmaya çalışarak var olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Birinci turnuvaya çok ilgi gösterildiğini belirten Ece, ikincisinde de aynı ilginin devam ettiğini söyleyerek, "İkinci turnuvanın bir aydır devam eden ligi sekiz maç haftasına sahne oldu. Sekiz takım yarıştı. İlk dörde giren takımlar burada final için yarıştılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Galatasaray zaferle ayrılıp kupayı kaldırma imkanına sahip oldu" ifadelerini kullandı.

LONDRADA TEMSİL ETTİ, TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Turnuvanın yetenekli oyuncuların önünü açtığını vurgulayan Ece, "Favori takımların turnuvada bir dominasyonları var. Bu turnuvaya değer katanlar onlar ve gerçekten takımlar yetenekli oyunculardan oluşuyor. Örneğin, Galatasaray oyuncusu Kaan ülkemizi FIFA adına Londra'da temsil etti. O yüzden bu turnuva böyle arkadaşlarımızın daha fazla yetenek kazanabildiği, akranlarıyla yarışabildiği ve gelişebildiği bir ortam sağlıyor" diye konuştu.

TAKIMLARA DA SEYİRCİLERE DE KAZANDIRAN TURNUVA

İkinci FIFA Espor turnuvasında da hem takımlar hem izleyiciler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buldu. Takımlara elde ettikleri dereceye göre toplamda 100 bin TL'ye varan para ödülü dağıtıldı. Turnuva boyunca BtcTurk'ü takip eden 19 izleyici ise; PS5 oyun konsolu, imzalı A Milli Futbol Takımı forması, imzalı Cengiz Ünder kramponu, FIFA 2023 oyunu, PS5 dual sense kablosuz kontrol cihazı, PS5 dual sense şarj istasyonu, oyuncu kulaklığı, koltuğu, mouse ve klavyesiyle futbol topu kazandı. BtcTurk bugüne kadar düzenlediği çeşitli espor turnuvalarına toplamda 500 bin TL'yi aşan ödüllerle destek oldu.

BTCTURK, EMİLLİ TAKIMININ DA ANA SPONSORLARI ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yanı sıra Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden sporculara da katma değer sağlayan BtcTurk, Türkiye Futbol Federasyonu eMilli Takımının da ana sponsorları arasında yer alıyor.