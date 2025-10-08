Haberler

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Güncelleme:
Manchester Unitedlı Bruno Fernandes, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. United'dan ayrılacağı iddia edilen yıldız, "Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Ayrılmak isteseydim Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen ve hayatımın sonuna dek yetecek çok fazla para kazanabileceğim teklifleri kabul ederdim." dedi. Bu açıklama sonrası futbolseverler, Fernandes'e teklif yapan kulübü merak etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİF

Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Fernandes, bu iddiaları yalanladı ve Türkiye'den aldığı yüklü miktardaki teklifi itiraf etti. Yıldız isim yaptığı açıklamada, Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Manchester'da mutluyum. Daha kazanmam gereken şeylerin olduğunu düşünüyorum. Çıkan iddialar tamamen yalan. Ayrılmak isteseydim Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen ve hayatımın sonuna dek yetecek çok fazla para kazanabileceğim teklifleri kabul ederdim." dedi

TEKLİF YAPAN TAKIM MERAK EDİLDİ

Bruno Fernandes'in Portekiz basınına yaptığı bu açıklamaların ardından Türk futbolseverler, deneyimli oyuncuya hangi Türk kulübünün teklif yaptığını merak ettiklerini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United'da 8 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBlue Eye:

Haber başlığında turkiyeden hangi takımdan teklif aldığını açıkladı deniyor icinde ne odlugu belli değil habercilik bu mudur sizin üç kağıtçı habercilerden ne farkınız kaldı bundan sonra sizin sayfanıza asla girmiyorum

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

gittin manu yu batırdın iyiki türkiye ye gelmedin . teknik direktör olunca gelirsin tazminattan götürürsün üzülme .

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
