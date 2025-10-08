Bruno Fernandes Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİF

Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Fernandes, bu iddiaları yalanladı ve Türkiye'den aldığı yüklü miktardaki teklifi itiraf etti. Yıldız isim yaptığı açıklamada, Ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Manchester'da mutluyum. Daha kazanmam gereken şeylerin olduğunu düşünüyorum. Çıkan iddialar tamamen yalan. Ayrılmak isteseydim Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen ve hayatımın sonuna dek yetecek çok fazla para kazanabileceğim teklifleri kabul ederdim." dedi

TEKLİF YAPAN TAKIM MERAK EDİLDİ

Bruno Fernandes'in Portekiz basınına yaptığı bu açıklamaların ardından Türk futbolseverler, deneyimli oyuncuya hangi Türk kulübünün teklif yaptığını merak ettiklerini dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United'da 8 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 2 gol kaydetti.