Bruno Alves: Fenerbahçe şampiyon olmalı, kupalar kupaları getirir

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, kulüp için kupa kazanmanın önemini vurguladı. Türkiye'deki Golazo Cup turnuvasında konuşan Alves, Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da güçlü olması gerektiğini belirtti.

FENERBAHÇE'NİN eski oyuncusu Bruno Alves, " Fenerbahçe'nin kupalara ihtiyacı var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da güçlü olması gerekiyor. Şampiyonluk, şampiyonlukları getirir. Kupalar, kupaları getirir" dedi.

Golazo Cup kapsamında Türkiye'ye gelen eski Fenerbahçeli futbolcu Bruno Alves, organizasyon, futbolculuk anlayışı ve Fenerbahçe'ye dair Demirören Haber Ajansı'na özel değerlendirmelerde bulundu. Bu turnuvaya katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Bruno Alves, "Burada eski efsane oyuncular var. Onlarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Türkiye ile yeniden bağ kurmak da benim için ayrı bir mutluluk. Futbolu seviyorum" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR STOPER GÜÇLÜ VE AGRESİF OLMALI'

İyi bir savunma oyuncusunun hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatan Alves, "Güçlü olmak gerekiyor. Eğer forvet oyuncusu sizden daha güçlü olursa gol atar. Bu yüzden agresif ve güçlü olmalısınız. Futbolcu bir aileden geliyorum. Babam da defans oyuncusuydu. Farklı tarzlarımız vardı ama gol yememek için her zaman güçlü ve agresif olmak şart" açıklamasını yaptı.

'EN ZORLANDIĞIM FORVET RONALDO VE DROGBA'

Kariyeri boyunca karşılaştığı en zor forvetleri de açıklayan Portekizli savunmacı, "En zorlandığım forvet Ronaldo'ydu. Daha sonra Drogba geliyor. Hem Chelsea'de hem Galatasaray'da oynadı. Hem hızlı hem güçlü olduğu için ona karşı oynamak çok zordu" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN KUPALARA İHTİYACI VAR'

Fenerbahçe'nin hedeflerine de değinen Bruno Alves, sarı-lacivertli kulübün başarıya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, " Fenerbahçe'nin kupalara ihtiyacı var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da güçlü olması gerekiyor. Şampiyonluk, şampiyonlukları getirir. Kupalar, kupaları getirir. Bu yüzden Fenerbahçe şampiyon olmalı" ifadelerini kullandı.

'TARAFTAR TAKIMINI SONUNA KADAR DESTEKLEMELİ'

Fenerbahçe taraftarına da ayrı bir parantez açan Alves, "Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Şampiyon olana kadar takımlarını desteklemeleri gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
