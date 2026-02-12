Haberler

Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve sert tavırları geniş yankı buldu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti.
  • Brüksel'de Hacıosmanoğlu'nun kararlı yürüyüşü ve sert tavırları dikkat çekti.
  • Hacıosmanoğlu, UEFA kongresinde Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

SERT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Brüksel'de çekilen görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun kararlı yürüyüşü ve sert tavırları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan anlar kısa sürede gündem olurken, Hacıosmanoğlu'nun güçlü ve net duruşu yorumlara konu oldu.

UEFA'nın önemli gündem maddelerinin ele alınacağı kongrede Türkiye'yi temsil eden Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri futbol kamuoyunda ilgi gördü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var