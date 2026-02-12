Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 50. UEFA Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve sert tavırları geniş yankı buldu.
SERT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Brüksel'de çekilen görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun kararlı yürüyüşü ve sert tavırları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan anlar kısa sürede gündem olurken, Hacıosmanoğlu'nun güçlü ve net duruşu yorumlara konu oldu.
UEFA'nın önemli gündem maddelerinin ele alınacağı kongrede Türkiye'yi temsil eden Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri futbol kamuoyunda ilgi gördü.