Paris'te madalyayı garantiledi! Milli boksör Hatice Akbaş yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında kadınlar 54 kiloda mücadele eden milli sporcu Hatice Akbaş, yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi.

RAKİBİNİ 5-0 YENDİ, MADALYA'YI GARANTİLEDİ

Hatice Akbaş, Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.