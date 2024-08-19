- Bronckhorst: "Bugün aç ve enerjisi yüksek takım gördüm"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst:

"En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz"

"Takım halinde gelişmemiz gerekiyor"

"Ndour'un performansından dolayı mutluyum"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Takımın gelişimi hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Bugün aç ve enerjisi yüksek takım gördüm. Taraftarımız bize enerji veriyor. Onların enerjisi de bizim sahada verdiğimiz mücadelenin yansımasıdır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Antalyaspor mücadelesinin kendileri adına zor başladığını belirten Van Bronckhorst, "İçerideki ilk maçımızda galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir başlangıç oldu. Önemli olan sonraki reaksiyondu. Fırsatlar oluşturduk. İkinci yarıya da iyi başlamadık. Rakip 10 kişi kaldığında oyunun kontrolü bizdeydi. Defansif ve ofansif anlamda öğrenmemiz gereken detaylar var. Hızı ve gücü olan takımız. Bugün yedek oyunculardan da katkı aldık. Cher Ndour ve Mustafa Erhan bize güç kattı, Masuaku enerji verdi. Hepimiz için güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz, sonrasında perşembe günü oynayacağımız Lugano maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan enerji aldıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Taraftarı arkanızda hissetmeniz önemlidir. Kulüp için önemli bir durumdur. Takımın gelişimi hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Bugün aç ve enerjisi yüksek takım gördüm. Taraftarımız bize enerji veriyor. Onların enerjisi de bizim sahada verdiğimiz mücadelenin yansımasıdır. Her maç bu enerjiyi taraftarımızdan almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz"

Takıma yapılacak takviyeler ve transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya Van Bronckhorst, "Transfer dönemi hala açık. Biz kulüp olarak en iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Hala fırsatlar arıyoruz" yanıtını verdi.

"Takım halinde gelişmemiz gerekiyor"

Giovanni van Bronckhorst, takımın gelişimi ile ilgili ise, "Geçen hafta oynadığımız maçta gol yemedik. Bugün fırsatlar verdik 2 gol yedik. Takım halinde gelişmemiz gerekiyor. Her seferinde savunmanın hücum oyuncularından başladığı kanaatindeyim. Goller atıyoruz ama gol yemediğiniz zaman maç kazanırsınız" şeklinde konuştu.

"Buradaki tutkuyu seviyorum"

Türkiye'de futbola olan tutkunun ileri seviyede olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, "Bu ligde yeniyim, geçmiş maçları izledim. Hollanda'da da izlediğim maçlar oldu. Türkiye ligi yeni bir kültür. Takımları ve oyuncuları tanıyorum. Saatlerce rakipleri analiz ediyoruz. Beni hoca olarak güçlendiriyor. Her maç ligde yeni şeyler öğreniyorum. Buradaki tutkuyu seviyorum. Bazen biraz fazla ileriye gidiyor. Futbol duygu oyunudur. Futbolda duyguyu kontrol edebilirsek daha başarılı oluruz" dedi.

"Ndour'un performansından dolayı mutluyum"

Yeni transfer Cher Ndour'un performansıyla ilgili konuşan Van Bronckhorst, giyimi ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Ndour'un performansından dolayı mutluyum. Paris Saint-Germain'in neden aldığını anlayabiliyorsunuz. Sezon başı itibarıyla sadece 35 dakika süre almış. İstediği yerde değil. Performansından memnunum. Bu tişört bir totem değil. Aynı renkler denk geliyor. Maç içerisinde doğru hamleler yapmanız gerekiyor. Ne giydiğinizden daha önemlidir. Ama mavi rengi seviyorum."

"Tur atlamak istiyoruz"

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaşacakları Lugano maçıyla ilgili ise, "Lugano'yu yarından itibaren düşünmeye başlayacağım. İyi bir takım. Biz de iyi hazırlanacağız. İki maç oynayacağız. Perşembe günü bir final değil. İlk maçta avantajlı skorla dönüp, ikinci maçta iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Avrupa farklı kulvar. Oyunda top kaybetmememiz gerekiyor. Tur atlamak istiyoruz. Gruplarda oynayacağımız 8 maç var. İyi takımlara karşı 8 maç oynayacağız. Bizim de hedeflerimiz bu" diyerek sözlerini noktaladı.