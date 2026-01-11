Federasyon Kupası'nda Manchester United'ı 2-1 yenen Brighton Hove Albion, 4. tura yükseldi
FA Cup'ta Brighton Hove Albion, Old Trafford'da Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Brajan Gruda ve Danny Welbeck'in golleriyle öne geçen Brighton, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüne rağmen maçı kazanmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Brighton Hove Albion, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek 4. tura çıktı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti.
İkinci yarıya hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.
Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı.