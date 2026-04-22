Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Brighton, Chelsea'yi yendi
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 3. dakikada attığı golle öne geçti ve Jack Hinshelwood ile Danny Welbeck'in golleriyle skoru 3-0'a taşıdı.
American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı