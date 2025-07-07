Brezilyalı vatandaşın Türkiye hakkında söylediği ilk kelime gündem oldu

Brezilyalı vatandaşın Türkiye hakkında söylediği ilk kelime gündem oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Brezilyalı vatandaşın Türkiye hakkında söylediği ilk kelime gündem oldu
Haber Videosu

Bir televizyon programında Brezilyalı bir vatandaşa ''Türkiye hakkında ne biliyorsun?'' sorusuna ''Fenerbahçe'' cevabı verilmesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Brezilya'daki popülerliğini dile getirdi.

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuralsız Sokaklar programının bu haftaki bölümüne yaşanan bir diyalog gündem oldu.

O SORUYA FENERBAHÇE CEVABINI VERDİ

Brezilya sahillerinde gezen programın moderatörü, kumsalda voleybol oynayan bir grubun yanına gitti. Tatilini sürdüren Brezilyalılarla sohbet eden moderatör, Türkiye'den geldiğini söyleyerek ''Türkiye hakkında ne biliyorsun?'' sorusunu sordu. Bu soru üzerine Brezilyalı vatandaş tek kelimeyle cevap vererek, ''Fenerbahçe'' dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu anları sosyal medyada gündeme taşıdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarında birçok Brezilyalı ismin efsane haline geldiğini dile getirerek takımlarının Brezilya'daki popülerliğine dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

Özgür Özel'den yeni hamle! Tüm başkanlara aynı mesaj gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.