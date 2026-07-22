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Voleybolda Brezilya-Japonya maçının ardından

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Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Oyuncular Ana Cristina ve Julia Bergmann, zorlu maçı kazandıkları için memnun olduklarını ve yarı finalde İtalya ile karşılaşacaklarını belirtti.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Brezilya'nın oyuncuları Ana Cristina ve Julia Bergmann, zorlu bir maç olduğunu ancak yarı finale yükseldikleri için memnun olduklarını söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brezilya takımı oyuncusu Ana Cristina, zorlu bir maç geçirdiklerini söyleyerek "Japonya'ya karşı oynadığımızda, oyuncularının ne kadar iyi olduğunu her zaman biliyoruz, gerçekten harika bir takım. Her seferinde çok iyi oynuyorlar. Hem savunmada hem de hücumda büyük bir gelişim gösteriyorlar. Kolay olmayacağını biliyorduk ama aynı zamanda takım içindeki o uyumu yakaladık. Her maçta bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bunu sahaya yansıttık, birbirimize çok yardımcı olduk ve bu da galibiyet için gerçekten önemliydi." diye konuştu.

Yarı finaldeki rakipleri İtalya'nın çok iyi oyunculara sahip olduğunu ifade eden Ana Cristina, "Bence gerçekten harika bir takımlar, iyi oyunculara sahipler. Son yıllarda neredeyse her şeyi kazandılar, bu yüzden işimizin hiç de kolay olmayacağını biliyoruz. Yine de kendimize güveniyoruz. Aramızdaki bağı koruyoruz, birbirimiz için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Japonya ile oynadıkları maçların zorlu geçtiğine dikkati çeken Julia Bergmann ise "Karşı taraf harika bir savunma yaptı ve çok atak oynadı ancak sanırım bugün takımımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdik. Takım halinde, uyum içinde oynadık. Oyuna sonradan giren Leah ve Ana Cristina harika bir performans sergiledi. Zorlu bir takıma karşı 3-1'lik bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Şimdi ise dinlenip bir sonraki maçı düşünme vakti." şeklinde konuştu.

Yarı finaldeki rakipleri İtalya hakkında konuşan Bergmann, "Nasıl bir maç olacağını tam kestiremiyorum ama zorlu geçeceğini biliyoruz. Onlara karşı daha önce çok fazla oynamadım ama kendi niteliklerimizin de farkındayız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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