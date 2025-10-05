Brezilya Milli Takımı'nda Ederson Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

Brezilya Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Ederson'un sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Brezilya Milli Takımı'nın, Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ederson'un yerine İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta oynayan kaleci John Victor'un davet edildiği ifade edildi. - İSTANBUL