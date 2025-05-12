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Brezilya Milli Takımı, Carlo Ancelotti ile Anlaştı

Brezilya Milli Takımı, Carlo Ancelotti ile Anlaştı
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Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladığını duyurdu. Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'na kadar milli takımı yönetecek ve Güney Amerika Elemeleri'nde ilk maçlarına çıkacak.

Brezilya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek, yalnızca stratejik bir hamle değil. Bu adımla, podyumun en üst basamağını geri almaya kararlı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. O, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri ve artık gezegenin en iyi milli takımına liderlik edecek. Onunla birlikte Brezilya futbolu için yeni ve görkemli bir dönemi başlatacağız." şeklinde konuştu.

65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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