Brezilya'dan gelen haberle Jorge Jesus'un dünyası başına yıkıldı! Yeni hoca Carlo Ancelotti

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un adının geçtiği Brezilya Milli Takımı, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile anlaştı. Haziran sonunda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Jesus daha önce yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda mücadele edecek bir takımı çalıştırmak istediğini belirtirken, yakın çevresi bu takımın Brezilya olduğunu iddia etmişti.