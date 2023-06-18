Brezilya'dan gelen haberle Jorge Jesus'un dünyası başına yıkıldı! Yeni hoca Carlo Ancelotti
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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un adının geçtiği Brezilya Milli Takımı, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile anlaştı. Haziran sonunda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Jesus daha önce yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda mücadele edecek bir takımı çalıştırmak istediğini belirtirken, yakın çevresi bu takımın Brezilya olduğunu iddia etmişti.
Brezilya Milli Takımı, Carlo Ancelotti'yi açıklamaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un da adının anıldığı koltuğa İtalyan hocayı getiren Sambacılar, resmi açıklamayı haziran sonunda yapacak.
JESUS'UN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti getirildi. Jorge Jesus'un da en büyük hayallerinden biri olan Brezilya Milli Takımı, İtalyan hocayla kupalar için mücadele edecek.
HAZİRAN SONU AÇIKLANACAK
Brezilya'nın Carlo Ancelotti'yi haziran ayının sonunda açıklaması bekleniyor. Deneyimli hocanın, Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz bilinmiyor.