Brezilya'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu
Brezilya'da bir amatör futbol maçında skandal bir olay yaşandı. İki takımın futbolcuları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, bir futbolcuyu bacağından vurdu. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, dünyanın gündemine oturdu.
Her geçen gün birbirinden skandal olayların yaşandığı futbol dünyasında yine ağızları açık bırakacak bir olay meydana geldi. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.
POLİS FUTBOLCUYU VURDU
Brezilya'daki bir amatör küme maçında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal bir olaya imza attı.
BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR
Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. O anlar kısa sürede viral oldu.