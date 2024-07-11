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Brezilya'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu

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Brezilya'da bir amatör futbol maçında skandal bir olay yaşandı. İki takımın futbolcuları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, bir futbolcuyu bacağından vurdu. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, dünyanın gündemine oturdu.

Her geçen gün birbirinden skandal olayların yaşandığı futbol dünyasında yine ağızları açık bırakacak bir olay meydana geldi. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.

POLİS FUTBOLCUYU VURDU

Brezilya'daki bir amatör küme maçında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal bir olaya imza attı.

BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Brezilya Futbol Dünya Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eline sağlık :)))))

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Leven Ergün:

DÜNYA ÇILDIRDI

yanıt0
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Ali:

Adam ekmeğini ayağından kazanıyor, ayağına sıkıyor ..

8
0
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Ahmet null:

İrezilya

0
0
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