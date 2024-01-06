Brand Group Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın süresi 93 dakika sürdü.
Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlu, Uriarte, Emin Gök, Saadat (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias, Armin Far, Hakan Polat, Danilov, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 28-26, 25-22, 25-22
Süre: 93 dakika (36, 30, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.