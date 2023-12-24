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Brand Group Alanya Belediyespor, Arkas Spor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 25-20, 25-19, 34-32 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Pınar Elma

Brand Group Alanya Belediyespor : Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Hoag, Onur Topbaşlı)

Setler: 25-20, 25-19, 34-32

Süre: 92 dakika (27, 24, 41)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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