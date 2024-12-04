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Brad Friedel'dan bomba Semih Kılıçsoy itirafı

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Beşiktaş'taki görev süresince yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Brad Friedel, Semih Kılıçsoy'a gelen 24 milyon euroluk teklifi reddettiği yönündeki iddiaya da yanıt verdi. Semih'e hiç teklif gelmediği belirten Friedel, "Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söylediler. Aslında transferin son gününde Aston Villa ilgi duydu. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden gönderilen Brad Friedel, hakkındaki iddialar ve tartışmalı konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Friedel, Semih Kılıçsoy'a gelen 24 milyon euroluk teklifi reddettiği yönündeki iddiaya da açıklık getirdi.

"HİÇ TEKLİF GELMEDİ"

Friedel'ın açıklamaları şu şekilde;

  • Semih Kılıçsoy bir dönem neden oynamadı, hiç teklif geldi mi?

Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum.

"TRANSFERİN SON GÜNÜ İLGİ OLDU"

Aslında transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu.

"SEMİH İÇİN 4 KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söylediler. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim."

TAKIMLARDAN BİRİ ASTON VİLLA

  • Kulüp ismi verebilir mi?

Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum."

Brad Friedel'dan bomba Semih Kılıçsoy itirafı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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