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Bozüyük Vitraspor, Karamürselspor'a 4-1 Mağlup Oldu

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Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Bozüyük Vitraspor, sahasında Karamürselspor'a 4-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Maçta Eren Yalçın'ın erken golü sonrası konuk takım Huzeyfe Ahmet Kaymak ile eşitliği sağladı ve sonrasında üstünlüğü ele geçirerek farklı bir galibiyet aldı.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. Grup 20. hafta maçında Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Karamürselspor'a 4-1 yenildi.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 20. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, sahasında Kocaeli temsilcisi Karamürselspor'a mağlup oldu. Maçın 6. dakikasında Bozüyük Vitraspor, Eren Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 40. dakikada Huzeyfe Ahmet Kaymak'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 50 dakikada, Huzeyfe Ahmet Kaymak hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı ve skoru 2-1'e getirdi. 52'de Bozüyük Vitraspor oyuncusu Yunus Özdoğan, rakibine yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 72. dakikada Berat Aydın ve 90 dakikada penaltıdan Orhan Şenmemiş golüyle konuk ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Vitraspor 21 puanda kaldı. Vitraspor ligin 21. haftasında Evrensekiz Evrespor'a konuk olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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