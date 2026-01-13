Haberler

Bilecik'te gençler basketbol müsabakaları başladı

Bilecik'te gençler basketbol müsabakaları başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen açılış seremonisi ile Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları başladı. Farklı illerden gelen okul takımları, centilmence rekabet ederek spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gençler basketbol grup müsabakaları, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Basketbol Grup Müsabakaları, gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı. Bozüyük'te yapılan açılışa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in yanı sıra Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız katılım sağladı. Farklı illerden gelen okul takımlarının mücadele edeceği organizasyonda, genç sporcuların centilmence rekabet etmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

