Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türk Chopper Motosiklet Kulübü ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Ali Urhan ve kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, kulüp üyeleriyle görüşerek sohbet etti ve plaket takdim etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Ali Urhan ve kulüp üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Ali Urhan ve kulüp üyeleri bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Kulüp Başkanı Urhan'a plaket takdim ederek Nutuk ve bayrak hediye etti. Misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalarında başarılar diledi. Bozüyük Türk Chopper Motosiklet Kulübü Başkanı Ali Urhan'da Başkan Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek kulüp rozeti hediye etti. - BİLECİK