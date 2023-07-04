Bozüyük Belediye Başkanı Başarılı Tekvandocuları Ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tekvando branşında çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden başarılı sporcuları makamında ağırladı. Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye Şampiyonu ve dünya 5'incisi olan Alper Tuncay, Türkiye Şampiyonu Altuğ Gesge, Türkiye Şampiyonu ve Dünya Başkanlık Kupası 2'ncisi Neslişah Ençok ve antrenörleri Gökalp Yıldız ile bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, antrenör Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin elde ettiği başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakkalcıoğlu, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tekvando branşında çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye Şampiyonu ve dünya 5'incisi olan Alper Tuncay, Türkiye Şampiyonu Altuğ Gesge, Türkiye Şampiyonu ve Dünya Başkanlık Kupası 2'ncisi Neslişah Ençok ve antrenörleri Gökalp Yıldız ile bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, antrenör Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin elde ettiği başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakkalcıoğlu, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.