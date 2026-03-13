Türkiye şampiyonu olan öğrencilere coşkulu karşılama

Türkiye şampiyonu olan öğrencilere coşkulu karşılama
Bozkurt Ortaokulu Voleybol Takımı, düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Kastamonu'da büyük bir kutlama ile karşılanarak coşkuyla karşılandılar.

Okullararası Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonu ortaokul öğrencileri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce araçlık konvoy, meşaleler ve havai fişeklerle coşkuyla karşılandı.

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Voleybol Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği Turnuvasında Kastamonu'yu temsil eden Bozkurt Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Ali Çebi Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Bozkurt Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasını Kastamonu'ya getirdi.

Öğrenciler memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. İlçenin girişinde toplanan yüzlerce araçlık konvoy, şampiyon olan çocukları karşıladı. Konvoy eşliğinde ilçe merkezine gelen öğrenciler, vatandaşların alkışları ve tezahüratlarıyla karşılandı. Havai fişek ve meşalelerle karşılanan sporcular için yaş pasta kesildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
