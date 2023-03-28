Böylesi görülmedi! ABD Milli Takımı'nın kalecisi bebeğinin cinsiyetini topu patlatarak öğrendi
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ABD Milli Takımı kalecisi Matt Turner'ın çocuğunun cinsiyetini öğrenmesi için 1-0 kazandıkları El Salvador maçının ardından saha içinde ufak çaplı bir parti organize edildi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, topun içinden çıkan pembe tozla kız bebeği olacağını öğrendi. O anlarda Turner, eşi ve takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.
ABD ile El Salvador, CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. ABD'nin tek golle kazandığı mücadele sonrası kaleci Matt Turner için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
KIZ ÇOCUĞU OLACAĞINI ÖĞRENDİ
Eşi hamile olan ABD kalecisi Matt Turner için saha içerisinde cinsiyet partisi düzenlendi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, içinden çıkan pembe tozla kız çocuğunun olacağını öğrendi.
ÇILGINCA SEVİNDİLER
Çocuğunun cinsiyetini öğrendikten sonra büyük bir sevinç yaşayan Turner'a eşi ve takım arkadaşları da eşlik etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
O anlara ait görüntüler: