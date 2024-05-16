Üye Girişi
Haberler

Ne kedi ne de köpek! Sahaya giren hayvanı görenler gözlerine inanamadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MLS'in 13. haftasında Philadelphia Union ve New York City arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Maçın 22. dakikasında, New York City'nin 1-0 önde olduğu bir anda sahaya bir rakun girdi. Çılgın rakun güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu sahadan çıkarıldı.

Philadelphia Union, MLS'in 13.haftasında New York City'yi konuk etti. Karşılaşma New York City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SAHAYA RAKUN GİRDİ

Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın 22. dakikasında yaşandı. Konuk takımın karşılaşmayı 1-0 önde götürdüğü sırada yeşil sahaya bir rakun girdi.

ZOR YAKALADILAR

Futbolcular ve taraftarlar sahaya girip koşan rakunu görmenin şaşkınlığını yaşarken güvenlik görevlilerinin rakunu yakalayıp oyun alanının dışına çıkarması bir hayli vakit aldı. Karşılaşma, izleyenleri hem şaşırtan hem de eğlendiren bu anların ardından kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar;

Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir

Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir

Böylesi daha önce görülmedi! Philadelphia Union ve New York City maçına davetsiz misafir

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Philadelphia Misafir Futbol kedi Spor Haberler

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title