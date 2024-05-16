Ne kedi ne de köpek! Sahaya giren hayvanı görenler gözlerine inanamadı
MLS'in 13. haftasında Philadelphia Union ve New York City arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Maçın 22. dakikasında, New York City'nin 1-0 önde olduğu bir anda sahaya bir rakun girdi. Çılgın rakun güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu sahadan çıkarıldı.
Philadelphia Union, MLS'in 13.haftasında New York City'yi konuk etti. Karşılaşma New York City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
SAHAYA RAKUN GİRDİ
Mücadeleye damga vuran an ise karşılaşmanın 22. dakikasında yaşandı. Konuk takımın karşılaşmayı 1-0 önde götürdüğü sırada yeşil sahaya bir rakun girdi.
ZOR YAKALADILAR
Futbolcular ve taraftarlar sahaya girip koşan rakunu görmenin şaşkınlığını yaşarken güvenlik görevlilerinin rakunu yakalayıp oyun alanının dışına çıkarması bir hayli vakit aldı. Karşılaşma, izleyenleri hem şaşırtan hem de eğlendiren bu anların ardından kaldığı yerden devam etti.
İşte o anlar;